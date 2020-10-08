BBC'den Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a 'işgalcisiniz' çıkışı

BBC Hard Talk programına katılan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sunucu John Fischer'ın gerçekleri yüzüne vurması nedeniyle oldukça zor anlar yaşadı.

"Uluslararası hukuka göre 25 yıldır Karabağ'da işgalcisiniz"

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, "Dağlık Karabağ Ermenistan'a aittir" kara propagandası yapıyordu. BBC sunucusu Fischer araya girdi ve Paşinyan'a Karabağ'da işgalci olduğu gerçeğini şu sözlerle hatırlattı:

"Uluslararası hukuka göre Ermenistan, 25 yıldan fazladır Karabağ ve çevresini yasa dışı bir şekilde işgal ediyor."

Köşeye çıkan Paşinyan yalana sarıldı, "Böyle bir uluslararası hukuk yok" dedi. Fisher, bunun üzerine Paşinyan'a "hukuka iyi bakın" uyarısı yaptı.

Paşinyan konuyu değiştirmeye çalıştı

Fischer ayrıca Paşinyan'a "Dağlık Karabağ çevresindeki bölgeleri çatışmayı sona erdirmek için geri vermeye hazır mısınız?" sorusunu yöneltti. Kaçamak cevap veren Paşinyan "Azerbaycan, Dağlık Karabağ halkının kendi kaderini tayin hakkını tanımayı reddetti"' diyerek konuyu değiştirmeye çalıştı.

Sunucudan gelen zor soruları cevaplayamayan Paşinyan, ülkesinde de eleştiri konusu oldu.

Kaynak: TRT Haber