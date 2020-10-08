Binlerce Ermeni, Dağlık Karabağ'dan kaçtı

2020 sonbaharında Dağlık Karabağ'da yeni bir çatışmanın patlak vermesinden bu yana binlerce mülteci Ermenistan'a akın etti. Yollarındaki ilk yerleşim Ermenistan sınır kasabası Goris'tir. Dağlık Karabağ'dan ayrılan mülteciler Goris belediye başkanlığına getiriliyor, oradan akrabaları tarafından götürülüyor veya otellere dağıtılıyor. Rus Hava Kuvvetleri mülteci toplama noktasını ziyaret etti ve güvenlik aramak için evlerinden kaçan birkaç aileyle görüştü.

Goris Belediye Binası'nın birinci katındaki ofisler kutular ve paketlerle dolu. Birkaç düzine kadın giysileri ayırıp ve çantalarına koyarken görüntülendi.



İdare çalışanları binanın etrafında koşuşturarak, eskiden işyerleri olan masalara bir şeyler yerleştirmeye çalışırken, sırtında Ermeni bayrağı işlemeli, aynı deri ceketli dört adam belediye başkanının ofisine girerken görüntülendi.

Erkeklerin Rusça değil, sadece İngilizce ve Ermenice konuştuğu bildirildi. Bunların üç gün önce Lübnan ve ABD'den ülkeye gelen uluslararası motorcu kulübü Armenia'nın üyeleri olduğu belirtildi. Erkekler kameralardan saklanmıyorlar, ancak gerçek isimleri yerine gazetecilere motorcu takma adlarını veriyorlar: Rocket, Sinner, Psycho ve Black Hawk Down.

Bu isimler ceketlerine İngilizce olarak dikili durumda. Sinner kulübünün başkan yardımcısı, son 28 yıldır yaşadığı Los Angeles'tan geliyor. Ona göre Karabağ'daki savaşı öğrendikten sonra tarihi vatanına dönme kararından bir an bile çekinmedi.

Sinner isimli motorcu, neyin yararlı olabileceğini tam olarak bilmediğini ve şimdi kendisinin ve yoldaşlarının mülteciler için yiyecek ve giyecek alıp onları eve götürdüğünü söylüyor.

Sadece mültecilere değil Karabağ'da savaşanlara da yardım ediyorlar. Motorculardan biri "Gerekirse savaşmaya gidelim" diyor.

Black Hawk Down isimli motorcu Beyrut'ta doğmuş, ataları Türkiye'den oraya taşınmış ve yerleşmiş.

Hawk, Lübnan'da ebeveynlerinin, karısının ve çocuklarının evi olduğunu ve bu sefer kalıcı olarak Ermenistan'a taşınmaya ve ailesini taşımaya karar verdiğini söylüyor.

Erkekler belediye binasından 170 mültecinin yaşadığı Ermeni köyü Verishen'e gidiyor. Motorcular onlara kıyafet ve yiyecek getirecek. İlk başta muhabirleri yanlarında götürme talebini kabul ediyorlar, ancak bir saat sonra geri arayıp PR istemediklerini söylüyorlar: "Goris'te çok mülteci var, onlara git, hikayelerini dinle."

Goris'teki Yeghevnut Hotel, tüm şehre bakan bir tepe üzerinde yer almaktadır. Mülteciler gelmeden önce otel yabancılar arasında popülerdi. Turistler Afrika ve Japonya'dan geldi.

Otel 78 yatak için tasarlanmıştır, sahipleri 127 mülteciyi barındırmıştır.

Kaynak: CentralAsia