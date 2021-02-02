Ermeni güçlerinin döşediği mayının patlaması sonucu bir Azerbaycanlı öldü

Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, Fuzuli iline bağlı Yukarı Yağlıvent köyü arazisinde hareket eden ve içerisinde 3 sivilin bulunduğu bir otomobilin mayının üzerinden geçtiği belirtildi.

Açıklamada, mayının patlaması sonucu araçtaki sivillerden birinin hayatını kaybettiği, ikisinin ise yaralandığı kaydedildi.

Patlayan mayının, işgal döneminde Ermenistan askerlerince döşenen antitank mayını olduğu ifade edildi.

Daha önce de Ermenistan güçlerinin döşediği mayınların patlaması sonucu Azerbaycanlı sivil ve askerler yaşamını yitirmişti.

AA