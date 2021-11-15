Biz Azerbaycanlı daha mayın patlaması sonucu hayatını kaybetti
Karabağ zaferiyle kesin bir mağlubiyete uğrayan Ermenistan'ın işgal ettiği yerlere döşediği mayınlar can kayıplarına neden olmaya devam ediyor.
Kafkaslar 15.11.2021, 19:23
Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı Ağdam ilinde, Ermeni askerlerinin işgal döneminde döşediği mayının patlaması sonucu bir sivil hayatını kaybetti.
Ağdam Savcılığından yapılan açıklamada, Tağıbeyli köyünde tarımsal faaliyette bulunan bir sivilin bastığı mayının patlamasıyla yaşamını yitirdiği bildirildi.
2. Karabağ Savaşı'nın bittiği 10 Kasım 2020'den bugüne kadar Ermenistan'ın işgal döneminde döşediği mayınlar nedeniyle 33 Azerbaycanlı hayatını kaybetti, 134 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
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