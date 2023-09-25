"Bölgesel sorunları Türkiye ile birlikte çözüyoruz"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "(Türkiye ile) Bir birimize destek vererek biz bölgesel konuları da doğru istikamete yöneltiyoruz. Bölgede barış ve istikrar olsun, savaş olmasın istiyoruz." dedi.

Aliyev, Nahçıvan Özerk Cumhuriyetini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Erdoğan'ın ziyareti kapsamında Iğdır-Nahçıvan doğal gaz hattının temelinin atılmasının Türkiye ile Azerbaycan'ın kardeşlik ilişkilerinin tarihinde önemli bir olay olduğunu vurgulayan Aliyev, bu hattın iki ülke ilişkilerine yeni ivme kazandıracağını, Nahçıvan'ın enerji güvenliğini daha büyük ölçekte sağlayacağını kaydetti.

Aliyev, Nahçıvan'ın tarihi Azerbaycan toprağı olduğunu belirterek, Sovyetlerin 1920'de Batı Zengezur'u Azerbaycan'dan ayırması sonucu Nahçıvan'la Azerbaycan'ın esas kısmı arasındaki coğrafi bağlantının kesildiğini dile getirdi.

Ermenistan'ın Nahçıvan'a karşı da toprak iddiasında bulunduğunu hatırlatan Aliyev, o dönem Nahçıvan'ın başında bulunan Haydar Aliyev'in liderliğinde düşman saldırılarının önlendiğini bildirdi.

Aliyev, o dönemde Nahçıvan'ın tüm elektrik ve doğal gaz hatlarının Ermenistan tarafından kesildiğini, abluka altında kalan Nahçıvan'ın 15 yıl gazsız yaşadığını hatırlatarak, "2005'te İran'la imzalanan anlaşmayla mübadele yoluyla İran'dan Nahçıvan'a gaz verilmesi sağlandı. Iğdır-Nahçıvan doğal gaz hattı ise Nahçıvan'a gaz verilmesini sağlayacak ikinci hat olacaktır. Üç günden sonra Nahçıvan'da Türkiye-Azerbaycan 3. Enerji Forumu yapılacak. Nahçıvan'ın gazı ve petrolü olmasa da güneşi var. Nahçıvan'da güneş elektrik santrallerinin inşası istikametinde büyük planlarımız var. Bu gerçekleşirse Nahçıvan yeşil enerji bölgesine dönüşecek. Burada hem güneş, hem rüzgar hem de su elektrik santrallerinin inşası için büyük potansiyel var. Gelecekte Nahçıvan'dan Türkiye'ye en az 1000 megavat yeşil enerji ihracı mümkün olacaktır." bilgisini paylaştı.

Azerbaycan'ın Karabağ'da gerçekleştirdiği antiterör operasyonuna da değinen Aliyev, "Üç yıl önce 2. Karabağ Savaşı'nda işgale son vermiştik, 5 günde ise egemenliğimizi tam sağladık. 24 saatten az süren antiterör operasyonunda ise Azerbaycan arazilerinde yasa dışı konuşlandırılan Ermenistan ordusu teslim oldu, şartlarımızı kabul etti ve Azerbaycan egemenliğini tam sağladı." dedi.

Aliyev, Karabağ'daki Ermeni ahaliye yakıt, gıda ve ilaç gibi insani yardım gönderdiklerini bildirerek, "Karabağ'da yaşayan insanlar etnik kimliğine bakılmaksızın Azerbaycan vatandaşıdır. Onların güvenliği ve hakları Azerbaycan devletince sağlanacaktır." diye konuştu.

Erdoğan'ın Bİrleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulundaki konuşmasın hatırlatan Aliyev, "BM kürsüsünde Azerbaycan'ın çıkarlarını savunan adil, uluslararası hukuka dayanan açıklamalarda bulundunuz. Bu, Türkiye tarafından sergilenen bir sonraki kardeşlik adımıdır." ifadelerini kullandı.

Aliyev, 2. Karabağ Savaşı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkının Azerbaycan'a gösterdiği siyasi ve manevi desteği hiçbir zaman unutmayacaklarını vurgulayarak, "Şuşa Beyannamesi ilişkilerimizi yeni seviyeye yükseltti. Bugün ilişkilerimiz en yüksek düzeydedir. İlişkilerimizin tüm alanlarda en faal dönemini yaşıyoruz." dedi.

Kars-Nahçıvan Demiryolunun inşasına yönelik niyet protokolünün imzalanmasının da tarihi gelişme olduğunu ifade eden Aliyev, şunları söyledi:

"Bu proje de başarıyla hayata geçirilecek ve Orta Koridor'un bir kolu olarak hem Azerbaycan'a hem Türkiye'ye hem de diğer ülkelere hizmet verecektir. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolunun kapasitesinin genişletilmesi hususunu da konuştuk. Yakın aylarda bu hattın olanakları 1 milyon tondan 5 milyon tona artırılacaktır. Azerbaycan'ı Nahçıvan'la birleştirecek demiryolu hattının Azerbaycan topraklarındaki kısmı da başarıyla sürüyor. Çalışmalar büyük ihtimalle gelecek yılın sonunda tamamlanacaktır. Tüm bu tarihi projeler gösteriyor ki biz birbirimize destek vererek bölgesel konuları da doğru istikamete yöneltiyoruz. Bölgede barış ve istikrar olsun, savaş olmasın istiyoruz."

Aliyev, iki ülke arasındaki ticari ilişkilere yönelik, "Ticaret hacmimiz 6 milyar dolardan fazladır. Bu yıl yüzde 40 arttı. 15 milyar dolar hedeflemiştik. Yakın gelecekte buna da ulaşacağız." bilgisini paylaştı.