Çeçen lider Kunta Hacı Kishiev törenle anıldı

Çeçenya ve İnguşetya Yetkilileri, Kunta Hacı Kishiev'in Anma Günü için binlerce seveninin biraraya geldiğini açıkladı.

Çeçenya ve İnguşetya, ünlü tarikat şeyhi Kunta-Hacı Kishiev’in Çar Rus hükümeti tarafından sınır dışı edilmesinin 155'nci yıldönümü vesilesiyle Kunta-Hacı Kishiev'in anısına etkinlikler düzenledi. Çeçenya'da 2009 yılından bu yana 3 Ocak tarihi Kunta Hacı Kishiev'i anma günü olarak kutlanıyor.

Kunta-Hacı Kishiyev Kimdir?

Kunta-Hacı Kishiyev, Melchu-He köyünde 1830 yılında dünyaya geldi. 18 yaşında Mekke'ye giderek hac vazifesini ifa ettikten sonra orada Kadiri tarikatına katıldı. Kishiyev, İmam Şeyh Şamil'in Ruslara karşı mücadele düşüncelerine karşı çıkarak kendi davet çalışmalarını başladı. 1864 yılının Ocak ayında Çar Rus yönetiminin emriyle hapsedildi. Binlerce takipçisi Şali kentinde toplanarak onun serbest bırakılmasını talep etti, ancak Rusların ateş açması sonucu yaklaşık 400 kişi öldürüldü. 3 Ocak 1864 tarihinde Kunta-Hacı ve bir grup arkadaşları süresiz olarak Novgorod iline sürgüne gönderildi.

Kunta-Hacıyı kendilerine şeyh kabul eden Çeçenler Hz İsa (İsa) ve İmam Mehdi ile birlikte geri geleceğine ve Şeytan (Deccal) yok ederek yeryüzünde barışı tesis edeceğine inanıyorlar.

Şiddete ve kötülüğe pasif direnişini savunan lider sık sık "Çeçen Gandi" olarak adlandırılıyor.

3 Ocak tarihindeki anma törenlerinde Çeçenya sakinleri, Kunta-Hacı Kishiev'in anısına namaz kıldılar.

Kaynak: www.dunyabulteni.net