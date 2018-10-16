Çeçenistan ve İnguşya arasındaki sınır paylaşım anlaşması yürürlüğe girdi

Çeçenistan Meclis Başkanı Magomed Daudov, Çeçenya ile İnguşetya arasındaki idari sınır çizgisinin sınırlandırılmasıyla ilgili anlaşmayı imzaladı.

Eylül ayında, İnguşetya ve Çeçenya, Yunus-Bek Yevkurov ve Ramzan Kadırov'un başkanları, bölgeler arasında eşit bir toprak değişimi sağlayan sınırın belirlenmesi konusunda bir anlaşma iki ülkenin meclislerine onay için sunulmuştu.

Daudov, "sınırların kurulmasının hiçbir şekilde kardeşçe Çeçen ve İnguş halklarının ayrılığı anlamına gelmediğini" vurgulayarak, “ Ekonomilerimizin daha fazla entegrasyonuna, ekonomik ve sosyal etkileşimin güçlendirilmesine, kardeşlik ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunacağız” dedi.

Çeçenya ile İnguşetya arasındaki idari sınır sorunu, Johar Dudayev'in iktidara gelmesinden sonra Çeçen-İnguş ASSR'nin bir parçası olan iki cumhuriyetin ayrıldığı 1990'ların başından itibaren periyodik olarak ortaya çıktı.

1993 yılında Çeçenya ve İnguşetya, Dzhokhar Dudayev ve Ruslan Aushev başkanları, Sernovodsk ve Assinovskaya yerleşimleri hariç Sunzhensky bölgesinin İnguşetya'ya devredildiği bir anlaşma imzaladı.

2012 yılında, Çeçenya'da cumhuriyetler arasında “idari sınırın açıklığa kavuşturulması ve uyumlaştırılması” için bir komisyon kuruldu.

Yeni belgeye göre, Çeçenya, İnguşetya'nın Sunzhensky ilçesinin bir bölümünde bulunan dağlık ve ormanlık bir bölgeyi ve Çeçenya'nın Nadterechny ilçesinde aynı toprak olan İnguşetya'ya geçti. Cumhuriyetler arasında herhangi bir mesaj bulunmayacağı vurgulandı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2018, 14:45