Çeçenler Stalin'in çıkarttığı bölgeye geri dönmekte kararsız

Çeçenya sakinleri Galanchozh Bölgesi'ne yeniden yerleşim konusunda şüpheli.

Çeçen yetkililer, herhangi bir destek sözü vermeden restore edilmiş Galanchozh Bölgesi'ne taşınmak isteyenler hakkında bilgi toplamaya başladılar. İlçede altyapı, işyeri ve konut bulunmadığı belirtildi.

Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramzan Kadirov, 2018 Kasım'ından bu yana, Çeçenya yetkililerinin, İnguşetya sınırını çevreleyen bölgelerde turistler için yaşam, eğlence ve çekicilik koşullarını oluşturmaya çalıştığını belirtti.

8 Kasım'da yanındaki heyet ile birlikte Galanchozh bölgesinin dağlarına büyük bir yolculuk yapan Kadirov, bölgenin yeniden canlandırılması için yol, köprü inşaa edileceğini ve yatırım fırsatları için çalışma başlatıldığını söyledi.

Burda bir konuşma yapan Kadirov, “Öğleden sonra, Fortanga Nehri üzerindeki köprü yakınında İnguşetya sınırında Çek Cumhuriyeti Parlamentosu Başkanı Magomed Daudov, Çek Cumhuriyeti Hükümeti Başkanı Müslüman Khuchiev, hükümet üyeleri, kolluk kuvvetleri başkanları ve bireysel bölge başkanları ile bir araya geldim, sevgili kardeşlerin katılımıyla bir toplantı yaptım. Toplantının en önemli sonucu, 2019 yılının Galanchozh Bölgesi Yılı ilan edilmesiydi ”dedi.

Kadirov, bu bölgeye hayat soluyacak çok önemli kararlar alındığını, inşaat çalışmaları ile ilgili görüşmelerin devam ettiğini ve yatırım yapmak isteyenler için mükemmel koşullar oluşturulacağını açıkladı.

Çeçenya'nın başkanına göre, bu yerler et ve süt ürünlerinin ana tedarikçileri olabilir. 1944 trajik olaylarından bu yana, bölgenin eski sakinlerinin ata yurdu olan bölgeye dönmelerine izin verilmemişti.

Kadirov, “Şimdi, eski sakinlerin torunları ata yurduna dönmeye başlarsa, okulları, anaokullarını ve diğer kurumları açacağız. Bu, güzelliğinin muhteşem bir bölgesidir. Turistik fırsatlar tükenmez" dedi.

Şubat 1944'te sakinleri işkence görmüş ve yakılan eski Khaibakh köyünün topraklarında bir anıt kompleksi de açılacağını sözlerine ekledi.

Grozni sakinlerinden Ramzan, "İlçenin karayolu yok, elektriği yok, gazı yok, suyu yok ve en önemlisi işyeri yok. Her şeyi bırakmaya ve oraya taşınmaya hazır değilim." dedi.

Yerel bir sakin olan Patimat da bölgeye yerleşme konusunda şüpheli. “Başlangıçta Galanchozh'a taşınmaya istekli bir çok insan olacağını sanmıyorum ... Uzak köylerde yaşam yeterince zor; ve gençler, özellikle kentliler, buna hazır değil” dedi.

Yeniden yerleşimciler için asıl sorun konut meselesidir, ancak uygun koşullar yaratıldığında, Galanchozh Bölgesi'ne taşınmak isteyen insanlar bulunacaktır.

Stalin döneminde Galanchozh Bölgesi'nde 150'nin üzerinde köy ve çiftlikte Çeçenler yaşamını sürdürüyordu. Stalin döneminde bölgeden çıkarılan Çeçenlerin 1957 yılında vatanlarına geri dönmesi sonrası bu yerlere yerleşmeleri yasaklandı.

Kasım 2012'de Çeçen Parlamentosu Galanchozh Bölgesi'nin restorasyonu hakkında bir yasa çıkardı.

Kaynak: wwwdunyabulteni.net