Cepheden güzel haberler

Ermenistan’a ağır darbe: 400 askerin bulunduğu tabur etkisiz hale getirildi!Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'a ait, tahminen 400 askerin bulunduğu 556'ncı alay taburunun tamamına yakını etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Ermenistan’a ait, tahminen 400 askerin bulunduğu 556’ncı alay taburunun tamamına yakınının etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Konuya ilişkin açıklama Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapıldı.
Açıklamada, Cebrail istikametinde düzenlenen operasyon sonucu Ermenistan ordusunun 556’ncı taburunun etkisiz hale getirildiği kaydedildi.