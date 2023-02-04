Ciddi anlamda kilo kaybeden Saakaşvili ölüm tehlikesiyle karşı karşıya

55 yaşındaki eski lider, "görevi kötüye kullanma" suçundan 2021'in Ekim ayında tutuklanmıştı. Bu kararı protesto etmek için 50 gün süren açlık grevi yapan politikacı, geçen yıl hastaneye sevk edilmişti. Bu süreçte Saakaşvili'nin kilosunun 115'ten 68'e düştüğünü işaret eden avukatları, "Bu kilo kaybı kendisinin hayatını tehdit ediyor" açıklamasında bulundu.

Eski Cumhurbaşkanını muayene eden Dr. Mariam Jichkariani ise "Durumunun doğru bir şekilde teşhis edilememesi ve yeterli tıbbi yardım sağlanamaması halinde ölüm riski bulunuyor" dedi.

Hükümet: Saakaşvili gerekli tüm tedavileri görüyor

Gürcistan Adalet Bakanı Rati Bregadze ise açıklamaların gerçeği yansıtmadığını ileri sürerek Saakaşvili'nin "gerekli tüm tedavileri gördüğünü" vurguladı.

"Normal şekilde beslenmeyi reddederek bu kişi kendine zarar veriyor" diyen Bregadze, eski cumhurbaşkanını "serbest bırakılmasını sağlamak gibi basit bir amaç" peşinde koşmakla suçladı.

2004'ten 2013'e kadar Gürcistan Cumhurbaşkanlığı görevinde bulunan Saakaşvili, 8 yıl sürgün hayatı yaşamıştı. Önce Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Eski Cumhurbaşkanı, daha sonra Ukrayna'ya geçerek bu ülkenin vatandaşlığını aldı ve siyasi görevler üstlendi.

2021'de ülkesine döndüğünde derhal tutuklandı.

Saakaşvili'nin sağlık durumu hakkında Twitter'dan bir mesaj paylaşan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Gürcü yetkilileri Saakashvili'yi "yavaş yavaş öldürmekle" suçlayarak "Dünyayı Mihail'in hayatını kurtarmaya ve idamını önlemeye yardım etmeye çağırıyorum" dedi.

Avrupa Konseyi geçtiğimiz yıl Saakaşvili'nin serbest bırakılması çağrısında bulunmuş ve onu "siyasi bir mahkum" olarak nitelendirmişti.

Uluslararası Af Örgütü de Saakaşvili'ye yapılan muameleyi "açık bir siyasi öç alma" olarak nitelendirdi.

Kaynak: Euronews