Dağıstan Başbakanının Başdanışmanı ölü bulundu

Dağıstan Başbakanı Başdanışmanı Andrey Afonin, bu sabah Makhachkala (Mahaçkale)'nın kaldığı Primorskaya oteli Primorskaya'da bulundu .

Regnum haber ajansı,müşavirin bir kalp krizi sonucu öldüğünü iddia etmekle birlikte henüz ölüm nedeni remi olarak açıklanmdı.

Şu anda otelde araştırma faaliyetleri yürütülmektedir. Müfettişler, otel personelini sorguya çekiyor.

47 yaşındaki Afonin, Şubat 2018'de Dağıstan'a taşındı ve başbakan olarak atanan Artem Zdunov ile birlikte başdanışman olarak atandı. Ondan önce Tataristan'da Girişimcilik Destekleme Fonu Genel Müdürü olarak görev yaptı .

Yıllar boyunca Tatsobank AO'da kıdemli bir ekonomist ve Zarechye bankasının şubesinde müdür yardımcılığı yaptı. Ayrıca girişimcilik, bilimsel ve skolastik faaliyetlerde bulunmuştur.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2018, 18:31