Dağıstan'da güvenlik güçlerinden terör operasyonu

Dağıstan'ın Khasavyurt ilçesi köyüne yapılan bir operasyonda çatışma çıktı. Olayda güvenlik güçlerinden bir kişi yaralandı

Dağıstan'da güvenlik güçlerinden terör operasyonu

Dağıstan'ın Khasavyurt ilçesi Endirey köyünde güvenlik güçleri ile silahlı milisler arasında çatışma yaşandı. Çatışmada güvenlik güçlerinden bir kişi yaralandı.

TASS, Bölgedeki kolluk kuvvetleri yetkililerinin TASS haber ajansına yaptığı açıklamada, “Şüphelendiğimiz evlerden birisine yaptığımız baskında çatışma çıktı. Evde üç milis olduğunu tahmin ediyorduk. Baskına gidilen evde Khasavyurt ve Kızılıruş ilçelerinde faaliyet gösteren bir çetenin üyelerinin olduğundan şüpheleniyorduk." dedi.

Yetkili Khasavyurt ilçesinde terörle mücadele operasyonu başlatıldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2018, 17:29
YORUM EKLE
Gönder

banner26

banner25