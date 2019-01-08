Dağıstan'daki Kumuklar Osmanlı anıtına sahip çıktı

Dağıstan'ın Ağachaul köyünde Kafkas İslam Ordusu askerleri için dikili bulunan anıtın mermer levhası üzerindeki yazının 3 Ocak tarihinde, halkın rızası olmadan değiştirilmesine tepki gösterildi.

Mahaçkala yakınlarındaki Agachaul köyünde, 100 yıl önce General Lazar Bicherakhov’un birliklerinden olan Osmanlı İmparatorluğu askerleri için bir anıt dikili bulunuyor. Yerel halk, Bicherakhov’un birliklerini mücadelesi sonrası Türkleri kurtarıcı olarak algıladı.

3 Ocak tarihinde, anıtın üç dilindeki (Kumuk, Türkçe ve Rusça) mermer levha üzerindeki yazıt, başka bir Rus dili ile değiştirildi.

Bugün Kumuk örgütlerinin açıklamasına göre anıtta, "Rusya ve Dağıstan’ın 1918’de Agachaul köyü yakınlarındaki Tarki-Tau Dağı’nın özgürlüğü için savaşta ölen savaşçıların anısına. yazıldı. Anıtın orjinal yazısınde ise "Ordunun Kurtuluş Savaşlarında (Port Petrovsk) 5-7 Kasım 1918'de kahramanca bir ölümle ölen Osmanlı Ordusu askerlerinin kutsal anılarına" General L. Bicherakhov'un meslek birliklerinden. Ruhları huzur içinde yatsın. " yazıyordu.

Ova halkı Kumuk örgütlerinin eylemcileri, yetkililere itirazlarını ileterek, “Bu yapılanla, sadece metnin değiştirilmesi değil, aynı zamanda bir sahtekarlık da yapıldı" dediler.

Kumuk topluluklarının aktivistlerinin toplantılarının belediye yetkililerinden derhal yazıtın orijinal metnini eski haline getirme talebinin eklendiğini söyledi.

Kumuklar veya Kumıklar, çoğunluğu Dağıstan'da olmak üzere Kuzey Osetya ve Çeçenistan'da yaşayan, Azerbaycanlıların ardından Kafkasya'daki en kalabalık ikinci Türk halkıdır.

Kaynak: www.dunyabulteni.net