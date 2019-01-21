Dağıstan'dan Azerbaycan'a elektrikli tren seferleri başlıyor

Dağıstan Mahaçkale'den Azerbaycan sınırına kadar elektrikli tren seferleri yapılacak.

Trend gazetesinin Rus basınında çıkan haberlere göre, Birinci Genel Başkan Yardımcısı Gadzhimagomed Huseynov önderliğinde Dağıstan Cumhuriyeti hükümetinde yapılan toplantıda ilgili anlaşmaya varıldı.

Toplantının gündemi, Dağıstan Cumhuriyeti ile Rus Demiryolları arasında, Dağıstan'daki modernizasyon ve demiryolu altyapısının yeniden yapılandırılması alanında işbirliği anlaşması taslakları üzerine tartışmalar yer aldı.

Sözleşmede yolcu taşımacılığı üç yönde öngörülüyor: Mahaçkale - Khasavyurt (bir çift), Mahaçkale - Derbent (iki çift), Mahaçkale - Azerbaycan ile sınır (iki çift).

Ayrıca, toplantı katılımcıları, yakın gelecekte Azerbaycan sınırındaki Mahaçkale - Khasavyurt ve Derbent - yönlerinde ek tren çiftleri çalıştırma konusunda anlaştılar.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2019, 08:49