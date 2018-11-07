Dağıstanlı Habib'in eşi en çok merak edilenler arasına girdi

Spor taraftarları rakiplerinin sadece mücadele tekniklerini değil aynı amanda kişisel yaşamlarını da aktif olarak araştırıyor.

Dünyanın en iyileri arasında gösterilen Conor McGregor'u yenerek gündemin en çok konuştuğu isimlerden biri haline gelen Dağıstanlı boksör Habib Nurmagomedov'un ailesi özellikle Batı medyası tarafından en çok merak edilenler arasında.

Ailesini medyadan gizleyen Nurmagomedov'un evli ve iki çocuğu olduğu biliniyor. 2015'te bir kız ve 2017'de bir oğlu dünyaya geldi.

Nurmagomedov konu ile ilgili kendisine sorulan soruya, karısının ev hanımı olduğunu, seküler bir yaşam tarzı sürdürmediğini söyledi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net