Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Putin'e mektup yazdı: Azerbaycan'ı durdur

Azerbaycan ordusu karşısında çaresizlik yaşayan Ermenistan, uluslararası arenada yardımına koşulmasını istiyor.

Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yazdığı mektubunda, Rus liderden harekete geçmesini talep etti.

Harutyunyan, mektubuna Karabağ ile Rusya arasındaki ilişkilerin geçmişe dayandığını söyleyerek başladı.

"Yüzyıldan fazla bir süredir Karabağ, Çarlık Rusya'sının bir parçasıydı" diyen Harutyunyan, bu dönemde bölgede uzun vadeli barış ve ekonomik gelişme olduğunu savundu.

Harutyunyan, yakın ilişkilerin hem Sovyet döneminde ve hem de bugün devam ettiğini belirterek, şu ifadeyi kullandı: "Rusya’nın ve özellikle Azerbaycan’ın Karabağ'a karşı başlattığı saldırıları ve geniş çaplı savaşı durdurmaya yönelik diplomatik çabalarınızı önemsiyoruz."

1992 yılında Hocalı'da işgalci Ermenistan'ın yaptığı soykırımın üzerini örtmeye çalışan Harutyunyan, mektubunda Azerbaycan'ı Karabağ'da katliam yapmakla suçlamaya kalktı.

Harutyunyan, Putin'e hitaben, "Dünyada ve bölgemizde büyük bir üne sahipsiniz." dedi ve "Bunu dikkate alarak, Karabağ'da savaşı durdurmak ve siyasi süreci yeniden başlatmak için mümkün olan her türlü çabayı göstermenizi rica ediyorum" çağrısı yaptı.

Kaynak: Haber 7