Dün Ermenistan'a ayak basan Yunan Bakan sonrası taraflar değişti

27 Eylül Pazar sabahı Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı. Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve çok sayıda yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı. İki ülke arasında daha sonra Moskova'da yapılan görüşmede esirlerin ve cenazelerin değişimi için ateşkes kararı alınmıştı. Ancak Erivan tarafının sivil alanlara saldırıları durmuyor.

YUNANİSTAN'DAN PROVOKATİF ZİYARET

- Yunan yetkililer, provokatif adımlarına bir yenisini ekledi. Ermenistan'a giden Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, yapacağı görüşmeler öncesi sözde soykırım anıtını ziyaret etti.

- Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'deki gerilim sürerken, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Ermenistan'a gitti. Yunan bakanın, Ermenistanlı yetkililerle gerçekleştireceği görüşme öncesi ilk durağı sözde soykırım anıtı oldu. Beraberindeki heyetle birlikte sözde soykırım anıtına ziyaret gerçekleştiren Dendias, sözde anıta çelenk bıraktıktan sonra hatıra defterini imzaladı. Dendias daha sonra Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ve Başbakan Nikol Paşinyan ile görüşmek üzere alandan ayrıldı.



TOPLAM ŞEHİT SAYISI 47 OLDU

- Azerbaycan Başsavcılığı, 27 Eylül'den 16 Ekim'e kadar Ermenistan'ın saldırıları nedeniyle meydana gelen can ve mal kayıplarını açıkladı. Buna göre, söz konusu dönemde 47 Azerbaycanlı sivil yaşamını yitirdi, 222 sivil yaralandı. Ermenistan'ın saldırılarında 1669 ev, 84 apartman, 301 kamu binası kullanılamaz hale geldi.

ERMENİSTAN ORDUSUNDAN FİRARLAR BAŞLADI

- Azerbaycan Ordusu'nun sivilleri korumak için yürüttüğü askeri operasyonlar neticesinde son iki günde cephenin farklı yönlerinde 2 adet T-72 tankı, 1 adet BM-21 Grad YARS, 5 adet D-30 obüs, 2 adet ZSU-23-4 Shilka uçaksavar silahları ve mühimmat yüklü sekiz araç imha edildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin 18’inci motorlu piyade tümeninden askerler arasında kitlesel firar kaydedildi. Firarları önlemek isteyen Ermenistan, Gorus ve Turşsu kentlerinin yollarında askeri polis görevlendirdi.Bakanlık tarafından elde edilen istihbarat bilgisine göre Dağlık Karabağ'a Ermenistan adına savaşmaya gelen paralı askerlerin bir kısmının savaşmayı reddettiği öğrenildi.

ABD TARAFSIZLIĞINI BOZDU

- Dağlık Karabağ'daki çatışmalarla ilgili olarak açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı kendini savunabilmesini umduklarını" açıkladı. ABD'nin Atlanta kentinde WBS radyosuna konuşan Pompeo, tarafların ateşkese varıp masaya oturmalarını ve bu tarihi, karışık sorunu çözmelerine dair umutlu olduğunu söyledi. Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği desteği de eleştiren Pompeo, Türkiye'nin devreye girip Azerbaycan'a kaynak sağlayarak mevcut riski ve Dağlık Karabağ'daki savaşın ateş gücünü yükselttiğini iddia etti.

ÇOK SAYIDA KÖY KURTARILDI

- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Azerbaycan'ın ihtişamlı ordusu, Fuzuli ilçesine bağlı Ariş köyünü, Cebrayil ilçesine bağlı Düşulu köyünü ve Hocavend ilçesine bağlı Edishe, Düdükçi, Edilli ve Çıraguz'u kurtarmıştır. Yaşasın Azerbaycan Ordusu! Karabağ Azerbaycan'dır!" dedi.



"HENÜZ GÖZLEM MEKANİZMASI KURULMADI"

- Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Dağlık Karabağ'da Ermenistan ve Azerbaycan arasında ateşkes ilan edildiğini fakat bir gözlem mekanizmasının oluşturulması konusunda henüz bir anlaşmaya varılmadığını ifade etti. Zaharova, "Asıl mesajımız ordular arasında bir anlaşma yapılması ve ortak bir gözlem mekanizması oluşturulmasıdır. Bildiğimiz kadarıyla şu ana kadar böyle bir çalışma yapılmadı. Biz bu mekanizmanın oluşturulması için bir an önce adım atılmasını umuyoruz" dedi. Dağlık Karabağ'ın statüsü için nihai kararın verilmesi gerektiğini savunan Zaharova, "AGİT Minsk Grubu eş başkanları tarafından üzerinde çalışılan ve üzerinde çalışılmaya devam eden öneriler müzakere masasında bekliyor. Dağlık Karabağ'ın nihai statüsünün belirlenmesinden önce güvenilir bir diyalog sağlanmasıdır" ifadelerini kullandı.

KAYNAK: HABER7