Erdoğan Azerbaycan Milli Meclisi'nde konuştu: 'Azerbaycan'ın yanındayız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Milli Meclisi'nde hitap etti.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

İki devlet tek millet anlayışı ile saygı ve bahtiyarlıkla selamlıyorum. Bahtiyarım çünkü Karabağ'ı azad etmiş milli mecliste sizinleyim. Tüm bölge ülkeleri hatta tüm dünya kazançlı çıkacaktır. Refahın artması için üzerimize düşenleri yapmaya hazırız.

Canı yananlar, kanı dökülenler sadece Karabağ’da yaşayan insanlardır. 30 yıl beni Azeri kardeşlerim kendi meskenlerinden uzaktaydı. 30 yıl sonra asıl sahiplerine ulaştılar.

"BÜTÜN DÜNYA BİLSİN"

Gözlerini kırpmadan Karabağ için kahramanca mücadele eden Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerini tebrik ediyorum. Türkiye olarak tüm kalbiyle Azerbaycan’ın yanındayız, bütün dünya bilsin ki yarında da yanında yer alacağız.

Karabağ’ı ve işgal altındaki toprakları yakıp gidenler, işgali görmeyenler azadlık mücadelesini engellemek için seferber oldular. Fuzuli’yi görsünler, Karabağ’ı görsünler her şey ortada. Gelirken işgalci giderken tarumarcı idiler.

Türk milletine olmadık iftiralarla çamur atanlar önce Kafkaslara, Azerbaycan'a bakmalı. Sonra vicdanları elverirse yönelttikleri ithamları kendileriyle ayrıca konuşuruz.

"GURUR DUYARIZ"

Şuşa'yı gelecek yıl Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak görmekten gurur duyarız.

Karabağ Zaferinin kıymeti zamanla daha iyi anlaşılacaktır. Bu yıkımın değil, insanın zulümün değil adaletin savaşın değil barışın zaferidir.

Kardeşim Aliyev ile altı ülkeden oluşan platform oluşturalım, bu platformla bölgeye sükunet gelsin dedik. Bölgenin barışa ihtiyacı var.