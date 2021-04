Erdoğan, Şuşa’yı ziyaret eden ilk dünya lideri olacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önceki gün Türk Konseyi’ne seslenirken, “Ramazan Bayramı’ndan sonra, Şuşa’yı ziyaret etmek suretiyle Şuşa’da yeni bir bayram yaşayalım” açıklaması kentte coşkuyla karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özgürlüğüne kavuşan Şuşa’yı ziyaret eden ilk dünya lideri olacak. Erdoğan’ın ziyaretini büyük bir heyecanla karşılayan Şuşalılar düşüncelerini Yeni Şafak’a değerlendirdi.

BİRLİĞİMİZİN GÜCÜ

Şuşalı Azerbaycan Milletvekili Fatma Yıldırım, “Vatan muharebesinde kazandığımız zafer, Azerbaycan ve Türkiye’nin ebedi kardeşliğinin adeta bir sembolü oldu ve bu birliğin gücünü bütün dünyaya gösterdi. Sayın Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev’in Bakü’de “Baykar Makine” Şirketinin Savunma Teknik Müdürü Sayın Selçuk Bayraktar’ı kabul etmesi ve Azerbaycan’ın yüksek devlet ödülü olan “Karabağ” madalyasını bütün milletimiz adına ona sunması bunun bir göstergesidir” dedi.

ZİYARET SİYASİ VE STRATEJİK ÖNEMDE

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Ramazan Bayramı’ndan sonra Şuşa’yı ziyaret edecek olmasının tarihsel bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Yıldırım, “Erdoğan’ın açıklaması sadece Türkiye’nin, Azerbaycan’a verdiği manevi desteğin bir göstergesi değil, aynı zamanda bu ziyaret büyük siyasi ve stratejik öneme sahip olacaktır. Sayın Erdoğan’ın bu açıklaması aynı zamanda Ermenistan ve destekçilerine Karabağ ve Şuşa’nın kadim Azerbaycan, Türk toprakları olduğuna ve her zaman böyle kalacağına dair bir mesajdır. Şuşa’ya sahip olmak, Karabağ’a sahip olmak demektir. Bu ziyaret gücümüzü ve birliğimizi daha da artıracak. Bir Şuşalı olarak bu habere çok sevindim ve gururlandım. İnanıyorum ki, bundan sonra Azerbaycan ve Türkiye tüm platformlarda birbirlerini desteklemeye devam edecektir” diye konuştu.

BÜYÜK ONUR DUYARIZ

“Erdoğan hoş gelecek, sefalar getirecek” diyerek sözlerine başlayan Şuşa Valisi Bayram Seferov, “Büyük onur duyarız. Bizim kardeşimiz, dostumuz Erdoğan Bey’in Şuşa’ya gelmesi büyük mutluluktur. Tüm Türk kardeşlerimizi de Şuşa’ya bekliyoruz, Şuşa ihya olduktan sonra misafir etmek isteriz” dedi.

GURUR VERİCİ

Şuşalı gazeteci Vusale Raufkızı, “1. Karabağ savaşında biz topraklarımız kaybetmiştik, 2. Karabağ savaşında bir zafer kazandık ve topraklarımız özgürleştirdik. Şuşa’da babamın kabri kalmıştı. Oradan çocukken ayrıldım. Şuşa benim küçüklüğümdür. Şuşa’ya biz şu an gidemiyoruz, çünkü düşmanlar giderken bile herşeyi yaktılar. Her tarafa mayın döşemişler. Şu an mayın temizleme çalışması devam ediyor. Türkiye oraya bir okul inşa ediyor ve Tarım Bakanlığı’nın da projeleri var. Erdoğan’ın Şuşa’yı ziyaret edeceğini açıklaması bize çok onur ve gurur verdi” diye konuştu.

