Erivan'dan İstanbul'a ilk uçak havalandı
FlyOne'ın uçağı Ermenistan'dan İstanbul'a ilk uçuş için Erivan'da bulunan Uluslararası Zvartnots Havalimanından saat 18.00'da havalandı.
Kafkaslar 02.02.2022, 17:59
Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında İstanbul-Erivan uçak seferleri başlatıldı.
FlyOne hava yollarına ait uçak, Erivan Uluslararası Zvartnots Havalimanı'ndan ilk seferini yapmak için yerel saatle 18.00'de havalandı.
Şirket yetkililerine göre, yaklaşık 60 yolcunun bulunduğu uçak İstanbul-Erivan seferini de bu gece gerçekleştirecek.
Kaynak: AA
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