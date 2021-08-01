Ermeni askerler bu sefer de Nahçıvan'daki Azerbaycan mevzilerine saldırdı
Ermenistan'ın Vedi ilinin Arazdeyen köyü yakınlarındaki mevzilerden Nahçıvan'ın Sederek ilinin Haydarabat yerleşim birimindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açıldığı açıklandı.
Kafkaslar 01.08.2021, 10:53
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.
Bakanlık açıklamasında, Ermenistan'ın Vedi ilinin Arazdeyen köyü yakınlarındaki mevzilerden, Nahçıvan'ın Sederek ilinin Haydarabat yerleşim birimindeki Azerbaycan mevzilerine yerel saatle 03.45 sularında ateş açıldığı bildirildi.
Azerbaycan askerleri arasında can kaybının bulunmadığı, Ermenistan tarafına misilleme ateşiyle karşılık verildiği kaydedildi.
AA
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