Ermeni askerleri Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu. Azerbaycan ordusunun da karşılık verdiği bilgisi paylaşıldı.
Kafkaslar 15.02.2022, 10:44 15.02.2022, 10:48
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından Kelbecer ilinin Parmakbine köyü istikametindeki mevzilerin, 14 Şubat'ta saat 18.45'ten itibaren Basargeçer ilinin Zerkent köyündeki Ermeni mevzilerinden belirli aralıklarla ateş altına alındığı duyuruldu.
Açıklamada, Ermenistan ordusunun bugün saat 01.40 sularında ise Tovuzkale ilinin Çınarlı köyü istikametinden Tovuz ilinin Ağbulak köyünde yerleşen Azerbaycan mevzilerine ateş açtığı ifade edildi.
Azerbaycan ordusunun da karşılık verdiği bilgisi paylaşıldı.
1
sisli
Günün Anketi Tümü