Ermeni askerlerin cesetlerini toplamıyorlar

Azerbaycan ordusu karşısında ağır kayıplar veren Ermenistan cephede hayatını kaybeden askerlerin cesetlerini toplamıyor. Azerbaycan kaynaklarına göre Ermenistan'ın amacı halkın tepkisini çekmemek ve kayıpları gizlemek. Cenaze teslim çağrılarının Ermenistan tarafından yanıtlanmadığını söyleyen Hikmet Hacıyev "18 Ekim'den beri, başvurumuz Ermenistan tarafından yanıtlanmadı. Bu cehaletle Ermenistan gerçek askeri kayıplarını Ermeni halkından gizlemeye çalışıyor ” şeklinde konuştu.



Azerbaycan ordusuna karşı ağır kayıplar veren Ermenistan cephede ölen askerlerin cesetlerini toplamıyor. Azerbaycan kaynakları Ermenistan'ın halkın öfkesinden kaçtığını ve verilen kayıpları gizlemeye çalıştığını ifade ediyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev "Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) aracılığıyla Ermeni askerlerinin cenazelerini tek taraflı olarak iade etmeye hazır olduğunu beyan ettik" ifadelerini kullandı.

Hacıyev "18 Ekim'den beri, başvurumuz Ermenistan tarafından yanıtlanmadı. Bu cehaletle Ermenistan gerçek askeri kayıplarını Ermeni halkından gizlemeye çalışıyor ” şeklinde konuştu.

Kaynak: Yeni Şafak