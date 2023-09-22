Ermeni güçleri silahlarını teslim etti

Rusya Savunma Bakanlığı, Karabağ'daki Ermeni ayrılıkçıların 6 zırhlı araç ve 800'den fazla silahı teslim ettiğini açıkladı.

Karabağ'daki Ermeni silahlı gruplarının silahlarını teslim etme süreci devam ediyor. Rus Barış Gücü Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, Karabağ’daki Ermeni nüfusun temsilcileri ile Azerbaycanlı yetkililer arasında Yevlah'ta gerçekleştirilen toplantıda varılan anlaşmalar çerçevesinde, Karabağ'daki Ermeni silahlı gruplarının silah ve mühimmatlarını teslim ettiği bildirildi.

Rus Barış Gücü’nün gözetiminde yürütülen süreçte şu anda kadar 800'den fazla hafif silah, el bombası, havan topu ve çeşitli silahın teslim edildiği kaydedildi.

RUSYA, ELE GEÇİRİLEN MÜHİMMATLARIN GÖRÜNTÜLERİNİ YAYINLADI

Azerbaycan’ın Karabağ’da yasadışı bulunan Ermeni silahlı gruplarına karşı başlattığı terörle mücadele operasyonun sona ermesinin ardından bölgede, Ermeni silahlı grupları tarafından bırakılan askeri teçhizatlara Azerbaycan Ordusu tarafından el konuldu.

Rus Barış Gücü tarafından paylaşılan görüntülerde Karabağ’da Ermeni silahlı gruplarının terk ettiği askeri araç, ekipman, silah ve mühimmatlar görülürken, Azerbaycan ordusu tarafından ganimet olarak ele geçirilen askeri teçhizatlar arasında “Tor-M2KM” füze sistemi ve mühimmatları, D-20 topçu bataryasının mermileri, askeri iletişim aracı, “OSA” füze sistemi, Igla-S taşınabilir hava savunma füze sistemi bulunduğu aktarıldı.