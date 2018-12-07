Ermeni oligarklardan hazineye milyonlarca dolar bağış

Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın kardeşi Alexander Sargsyan, banka hesaplarında bulunan devlet hazinesine ait 30 milyon doları geri ödeme yapmaya hazır olduğunu açıkladı.

Ermenistan Devlet Gümrük Komitesinin eski başkanı olan ve kara para aklama şüphesi bulunan Armen Avetisyana Tsaghkadzor'daki otelin mülkiyeti devlete devretmek istediğini söyledi.

Alexander Sargsyan'ın 30 milyon dolarlık bağışı ile ilgili tartışmalar yaklaşık bir ay önce başladı.

Ermenistan eski Başbakanı Nikol Pashinyan, Eylül ayında yaptığı bir konuşmada, “Serj Sarkisyan'ın kardeşi Sashik [İskenderiye] Sargsyan'ın tek başına bir Ermeni bankasında 30 milyon doları var ve bütün bu paralar devletten haksız yere ele geçirildi. Sashik Sargsyan'ın bir hafta içinde 30 milyon doları devlet kasasına gönüllü olarak iade etmesini talep ediyorum. ” demişti.

Buna cevaben, Alexander Sargsyan, Pashinyan'ı kişisel mali bilgileri ifşa etmekle suçladı ve hesaplarındaki dondurma kararının kaldırılmasını istedi. Tüm gelirlerinin yasal olarak elde edildiğini iddia etti. Alexander Sargsyan, 1985-1995 yılları arasında Rusya'da iş yaptığını ve büyük miktarda parayla Ermenistan'a geri döndüğünü öne sürdü.

Paşinyan, eski cumhurbaşkanının kardeşinin 30 milyon dolarının şimdi gönüllü olarak hazineye nakledilmeye hazır olduğunu söyledi. “Armen Avetisyan'ın ailesinin birkaç gün önce Devlet Mülkiyet Yönetimi Departmanına başvurduğunu ve Tsaghkadzor'daki Golden Palace Oteli'ne devlete bağışta bulunacağını söyledim.” dedi. Pashinyan, transfer prosedürünün gerçekleştirilmesi durumunda otelin açık artırmaya açık olacağını söyledi. Başbakanın tahminlerine göre otel, yaklaşık 20 milyon dolar değerinde.

Aleksander Sargsyan ne yapmıştı?

Ermenistan'ın eski cumhurbaşkanının kardeşi Serj Sarkisyan (Sashik)'ın cumhurbaşkanlığı döneminde birçok işadamının gelirlerinin yüzde 50'sini Sashik'e vermek zorunda kaldıkları söylendi. Ermenistan'daki iktidar değişikliği sonrasında, bu fonların hazineye iade edilmesi için çağrılar yapıldı.

Pashinyan, transfer prosedürünün gerçekleştirilmesi durumunda otelin açık artırmada açık olacağını söyledi. Gösterge veren başbakanın tahminlerine göre, yaklaşık 20 milyon dolar değerinde.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2018, 15:58