Ermeni politikacı nefretini kustu: "En iyi Türk ölü Türk'tür"

Türkiye'de meydana gelen son depremlerden sonra, Nikol Paşinyan'ın başında bulunduğu Ermenistan hükümeti Türkiye'ye bir arama kurtarma ekibi göndermeye karar verdi.

Milletvekili Akop Aslanyan'a göre bu karar tamamen diplomatik bir adım. Ekibin Türkiye'ye gidip Türkleri kurtarmasını istemediğini söyleyen milletvekili şu ifadeleri kullandı: "Evet, bu bir diplomasi ve doğru bir karar alındı. Bir konuşmamda duygularımızı ve deneyimlerimizi devlet binamızın dışında tutmamız gerektiğini söylemiştim. Her şeye rağmen, tüm insanların bizim için değerli olduğunu dünyaya göstermeliyiz. Türklere sempati duyma niyetinde olmadığımız doğru ama bu adımla ülkemizin dünyadaki itibarını uluslararası toplum nezdinde yükseltiyoruz. Kurtarma ekipleri gönderilmeseydi, eleştirir, devletimizin ciddi bir diplomatik hata yaptığını söylerdim. Çünkü sadece Türklerin değil, tüm dünyanın gözünde iyi görünmek gerekiyor.” Aslanyan ayrıca ülke basınına yaptığı açıklamada kendisi için en iyi Türk'ün ölü Türk olduğunu kaydederek şunları söyledi: "Ben Türk'ü öldürmek için yaratıldım ve benim için en iyi Türk ölü Türk'tür.

Kaynak: Oxu.az