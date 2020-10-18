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Ermeni zulmü! 28 yıldır kayıp olan İmran zincirlenmiş olarak bulundu

28 yıldır kayıp olan Şamhalov İmran'ın, Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli'deki bir evde zincirlenmiş halde bulunduğu bildirildi.

Ermeni zulmü! 28 yıldır kayıp olan İmran zincirlenmiş olarak bulundu

Ermenistan'ın hain saldırıları devam ederken yürek burkan bir olayı gazeteci olan Azerbaycan Türk'ü Ceyhun Aşirov yaptığı paylaşımla gün yüzüne çıkardı.

Azerbaycan Türk'ü gazeteci Ceyhun Aşirov, yaptığı paylaşımda, 1992 yılında Karabağ Savaşı'nda henüz 18 yaşındayken kaybolan Şamhalov İmran isimli Azerbaycan Türk'ünün, bugün ele geçirilen Füzuli şehrinde bir binanın bodrumunda zincirlenmiş şekilde bulunduğunu aktardı.

Şu an 46 yaşında olan İmran, tam 28 sene Ermenilerin elinde esir olarak kaldı.

Ceyhun Aşirov'un paylaşımı şöyle: 

Kaynak:Son Dakika.com

Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2020, 14:29
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