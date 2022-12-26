Ermeniler Dağlık Karabağ'da yürüdü

De jure olarak Azerbaycan'ın idari birimi, de facto olarak da Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin başkenti konumundaki Hankendi'de pazar günü düzenlenen eylemde, Laçın yolundaki eylemlere karşı yürüyüş yapıldı.

Fransız haber ajansı AFP'nin aktardığına göre Ermenistan bayrağı açarak yürüyüş düzenleyen kalabalıkta yer alan eylemcilerden Asatryan, “Herkesi harekete geçmeye çağırıyoruz. 120 bin kişinin kasti olarak ablukaya alınması insanlık suçudur” diye konuştu.

70 yaşındaki protestocu Donara Gabrielyan ise “Bu, bizi sadece Ermenistan'la değil, dünyanın geri kalanıyla bağlayan tek yol” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Azerbaycan, Laçın'da iki haftadır süren eylemlerde abluka oluşturulmadığını ve sivil araçların serbest şekilde karşılıklı geçiş yapabildiğini savundu.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan pazar günü yapılan açıklamada, “Laçın'daki protestoların insani krize yol açacak bir tehlike yarattığı iddiaları gerçeği yansıtmıyor” dendi.

Birleşmiş Milletler (BM) Siyasi İşler Birimi'nde Avrupa, Orta Asya ve Amerika'dan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca, Laçın'daki protestolar nedeniyle bölgede tansiyonun arttığını söylemişti.

Geçen haftaki BM Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında konuşan Jenca, iki ülke arasında yeniden çatışma yaşanabileceği uyarısında bulunmuştu.

Ermenistan'ın BM Temsilcisi Mher Margaryan da Azerbaycan'ın Laçın yolunu kapatarak bölgedeki Ermeni nüfusun erişimini engellediğini öne sürmüştü.

Azerbaycan BM Temsilcisi Yaşar Aliyev ise iddiaların asılsız olduğunu savunmuştu.

Bakü yönetimi, Erivan'ın Laçın koridorunu madenler ve diğer kaynakların yasa dışı ticareti için kötüye kullandığını ileri sürüyor.

Azerbaycan, 3 Aralık'ta Ermeni nüfusun yaşadığı ve geçici olarak Rus güçlerin konuşlandırıldığı bölgedeki madenlerin yasa dışı işletilmesi ve çevreye verilen zararın araştırılması için uzman ekipler göndermişti.

Bu ekiplerin bölgeye girişi Ermeni gruplar tarafından engellenmiş, bunun üzerine Azerbaycanlı aktivistler, Laçın koridordunda 12 Aralık'ta protesto başlatmıştı.

Kaynak: Independent Türkçe