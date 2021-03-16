Ermenilerin döşediği mayınlar Azerbaycanlı sivilleri öldürüyor

Azerbaycan'da savaş bitmesine rağmen siviller ölmeye devam ediyor.

Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı Ağdam ilinde, Ermeni askerlerinin döşediği mayının patlaması sonucu Azerbaycanlı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Patlamada aynı aileden 2 kardeşin yaşamını yitirdiği, diğer kardeş, baba ve bir akrabaları dahil 3 kişinin yaralandığı ifade edilen açıklamada, hayatını kaybeden kardeşlerden birinin çocuğunun ise patlamadan yara almadan kurtulduğu belirtildi.

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

AA