Ermenilerin işgal altında tuttukları köyün camisinde domuz besledikleri ortaya çıktı

Azerbaycan, Ermenistan’ı Dağlık Karabağ’daki cami ve mezarlıklara saygısızlıkla suçlayarak UNESCO’ya Erivan’a karşı tedbir almaya çağırdı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Twitter’den yaptığı paylaşımda, Ermenistan işgalinden kurtarılan Gubadlı ilinin Memer köyündeki 18. yüzyıla ait caminin video görüntüsünü paylaşarak, "Ermeni işgali sırasında bu tarih ve kültür abidesi domuz ahırına dönüştürülmüştü" ifadelerini kullandı.



UNESCO’nun yanı sıra, İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ICESCO) ile İslam Konferansı Örgütü’ne (OIC) 'tedbir alarak bu barbarca eylemleri sert bir şekilde kınama' çağrısında bulunan Hacıyev, caminin tamamen tahrip edildiğini, domuz ahırına dönüştürülmesinin de Müslümanlara yönelik hakaret olduğunu kaydetti.



Hacıyev ayrıca Fuzuli ilindeki bir mezarlığın görüntülerini paylaşarak, "Mezarlık yerle bir edildi. Mezarlıklar bile bu akıbetten kaçamadı, tahrip edildi ve barbarca eylemlere maruz kaldı. Ermeniler, Azerbaycan’ın tüm izlerini silmeye çalıştı" dedi.



Azerbaycan’ın kontrolüne geçen tüm bölgelerin incelemeye alındığını belirten Hacıyev, zamanla 'Ermenistan’ın işlediği savaş suçlarıyla ilgili yeni gerçeklerin ortaya çıkacağını' belirtti.

Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2020, 10:17