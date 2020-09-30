Ermenistan'a ait 2 adet savaş uçağı düştü

Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet SU-25 uçağının dağa çarparak düştüğünü açıkladı. Uçaklardan birinin pilotunun cesedine ulaşıldığı, diğer pilotun ise cesedine ulaşılamadığı iddia edildi. Öte yandan uçağın



Ermenistan tarafından geçtiğimiz pazar günü Azerbaycan topraklarına saldırı düzenlenmişti.

Sivillerin hayatını kaybetmesi üzerine savaş hali ilan eden Azerbaycan, topraklarındaki güvenliği sağlamak için karşı harekat başlattı. Bugün ise Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 savaş uçağının dağa çarparak düştüğünü açıkladı.

"ERMENİSTAN SINIRLARI İÇİNDE DÜŞTÜ"



Uçakların Emenistan sınırları içerisinde düştüğü öğrenilirken, pilotlardan birinin cesedine ulaşıldığı diğerinin ise cesedine ulaşılamadığı iddia edildi.

"DÜŞEN UÇAKLAR GİZLENİYOR"



Azerbaycan, Ermenistan'a ait iki adet SU-25 savaş uçağının düştüğünü ve yok olduğunu duyurdu. Azerbaycan lideri İlham Aliyev'in danışmanı Hikmet Hacıyev, "Ermenistan jetleri dağlık alana düştü, patlama gerçekleşti ve yok oldu. Düşen uçaklar Ermenistan komuta kademesi tarafından kendi halkından gizlendi" dedi.

Kaynak: süper haber