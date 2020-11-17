Ermenistan Ağdam'ı yakıp çekiliyor

Ağdam'ın bir kısmı 1992 yılında Ermenistan’ın işgaline uğradı. 100 binden fazla Azerbaycanlı yurtlarını terk etmek zorunda kaldı. Ermeniler Ağdam’da zorla çıkardıkları Azerbaycanlı sivillerin evlerine yerleşti.

Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’da zafer kazanmasının ardından varılan anlaşma gereği Ermenistan, işgal ettiği topraklardan çekiliyor.

Ancak, Ermenistan güçleri çekildikleri bölgeleri bir yandan da ateşe veriyor.

O noktalardan biri de Ağdam. TRT haber ekibi, Ermenistan ordusunun Ağdam'da yaktığı bölgeleri görüntüledi.

Bölgede bulunan TRT Haber Muhabiri Bülent Çulcuoğlu'nun verdiği bilgilere göre, Ermenistan ordusu, hem sözde karargah olarak kullandıkları yerleri hem de sivil yerleşim yerleri ve ormanları ateşe veriyor.

Ermenistan güçleri daha önce de Kelbecer’in boşaltılması işlemi sırasında Azerbaycanlıların kullanamaması için evleri yakmıştı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın 30 yıl işgal altında tuttuğu topraklarda hayata geçirdiği yıkım nedeniyle Azerbaycan'a verdiği zararın yerli ve uluslararası kuruluşların da katılımıyla hesaplanacağını açıklamıştı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Ermenistan'ın işgal altında tuttuğu Azerbaycan topraklarında 30 yıl boyunca gerçekleştirdiği yıkımlar dolayısıyla uluslararası mahkemelerde hesap vereceğini söylemişti.

Kaynak: TRT Haber