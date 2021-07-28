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Ermenistan askeri Azerbaycan mevzilerine ateş açtı: 2 yaralı

Ermenistan ordusunun sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açması sonucu 2 askerin yaralandığı bildirildi.

Kafkaslar 28.07.2021, 07:03 28.07.2021, 07:11
Ermenistan askeri Azerbaycan mevzilerine ateş açtı: 2 yaralı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin iki ülke sınırının Kelbecer istikametindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, Kelbecer ilindeki mevzilerin, yerel saatle 00.50'den itibaren Basargeçer ilindeki Ermenistan mevzilerinden ateşli silah ve havan toplarıyla yoğun ateş altına alındığı bildirildi.

Açıklamada, Ermenistan ordusunun açtığı ateş sonucu 2 Azerbaycan askerinin yaralandığı belirtildi.

Azerbaycan ordusunun da ateşle karşılık verdiği bildirilen açıklamada, sınırı boyunca artan gerilimin tüm sorumluluğunun Ermenistan'da olduğu kaydedildi.

AA

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#Azerbaycan #ermenistan
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