Ermenistan askerleri Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını açıkladı.
Kafkaslar 04.07.2022, 15:08
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kelbecer ilinin Demircidam yerleşim birimi istikametinde bulunan mevzilerin, Basargeçer ilinin Zerkent yerleşim birimindeki Ermenistan mevzilerinden gece saatlerinde büyük çaplı silahlarla yoğun ateş altına alındığı bilgisi verildi.
Açıklamaya göre, Azerbaycan askerleri de misillemede bulundu.
Söz konusu bölgede durumun stabil olduğu, operasyonel koşulların Azerbaycan askerlerinin tam kontrolü altında bulunduğu kaydedildi.
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