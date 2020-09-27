Ermenistan Azerbaycan'a saldırdı

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başladı.
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AZERBAYCAN'DAN AÇIKLAMA: BÜYÜK ÇAPLI SALDIRI
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan ordusu saat 06.00 sıralarında cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtı.
Açıklamada, Terter'in Gapanlı, Ağdam'ın Çıraklı ve Orta Garvand, Fuzuli'nin Alhanlı ve Şükürbeyli, Cebrayıl'ın Çocuk Mercanlı köylerine Ermenistan ordusunun yoğun bombardımanı sonucu sivillerden ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Bu bölgelerde sivil altyapının da ciddi şekilde hasar gördüğü aktarıldı.
AZERBAYCAN ORDUSU KARŞILIK VERİYOR
Sivil ve askeri kayıpların netleştirildiği, Azerbaycan ordusunun da düşmanın provokasyonunu önlemek ve cepheye yakın bölgelerde yaşayan halkın güvenliğini sağlamak için misilleme tedbirlerinde bulunduğu bildirildi.
12 ADET OSA UÇAKSAVAR FÜZE SİSTEMİ İMHA EDİLDİ
Ermeni güçlerinin, Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlattı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusu komutanlığının sivil halkın güvenliğini sağlamak için tüm cephe boyunca bir karşı saldırı başlatmaya karar verdiği bildirildi.
"Kara birliklerinin, tank birimlerinin, füze ve topçu birliklerinin, insansız hava araçlarının desteğiyle cephede ve savunmanın derinliklerinde bulunan çok sayıda Ermeni askerini, tesis ve askeri araçlarını tespit ederek imha ettiği" aktarılan açıklamada, cephe hattının farklı yönlerinde Ermenistan'a ait 12 adet OSA uçaksavar füze sisteminin de imha edildiği belirtildi.
ERMENİSTAN, AZERBAYCAN HELİKOPTERİNİ DÜŞÜRDÜ
Açıklamada, Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş helikopterinin Ermenistan ordusu tarafından Terter yönünde düşürüldüğü, mürettebatın hayatta olduğu bilgisine de yer verildi.
KAYNAK: AA
El Cezire TV'nin Moskova Muhabiri Ermenilere İran'ın yardım ettiğini söyledi. İran faktörünü devamlı dikkate almak lazım ve bunun dünya tarafından da bilinmesi lazım. Karabağ'ın işgalinin altında da İranın Ermenilere silah yardımları sebep oldu. O zamanlar Azerilerin düzenli ordusu yoktu. Türkiye de şimdiki gibi Azerbaycan'a müzahir değildi. Fakat bütün bu olayların diplomasiden habersiz ve aynı zamanda şair olması hasebiyle büyük bir hayal dünyasına sahip olan merhum Elçibeydir. Elçibey o yersiz, gereksiz ve zamansız lafları sarf etmeseydi tahtından da olmazdı Karabağı Ermeniler işgal etmezdi. İlham Aliyev daha önce hazırlıklarımız tamam Karabağı geri alacağız demişti. Ama şimdi görüyoruz ki ilk saldıran Ermenistan oldu diyor. Bizim Ermeni torpağında gözümüz yok diyor. Yahu adamları kışkırtıyorsun ve ilk hücum eden olmuyorsun. Bu nasıl Ermeni politikası. Ermeniler Karabağı alıp hazmettiler şimdi de arazilerini büyütmek istiyorlar. Kabul edilir bir durum değil. Ah dış politika ah...Ne kadar akıllı yöneticilere ihtityacın var.