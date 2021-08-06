Ermenistan Azerbaycan askerlerine ateş açtı
Ermenistan Dağlık Karabağ savaşından sonra imzalanan ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Ermeni askerler bugün de saat 12.45 dolaylarında Nahçivan'da bulunan Azerbaycan mevzilerine ateş açtı.
Kafkaslar 06.08.2021, 18:56
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ermenistan'ın Vedi ilinin Arazdeyen köyü yakınlarındaki mevzilerden, Nahçıvan'ın Sederek ilindeki Azerbaycan mevzilerine yerel saatle 12.45'te ateş açıldığı bildirildi.
Azerbaycan askerleri arasında can kaybının bulunmadığı, Ermenistan tarafına misilleme ateşiyle karşılık verildiği kaydedildi.
Kaynak: AA
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