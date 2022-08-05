Ermenistan, Azerbaycan mevzilerine 12 kez taciz ateşi açtı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sınırın Kelbecer ve Laçın illeri istikametinde bulunan mevzilerin, Basargeçer ilinin Nerimanlı ve Zerkent yerleşim birimlerindeki Ermenistan mevzilerinden üç kez ateş altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, Rus unsurların geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında bulunan yasa dışı Ermeni silahlı gruplarca Azerbaycan ordusunun Ağdam, Hocavend ve Hocalı illeri istikametindeki mevzilerine aralıklarla dokuz kez ateş edildiği bildirildi.

Azerbaycan ordusunda personel ve ekipman kaybı bulunmadığının belirtildiği açıklamada, Azerbaycan askerlerinin misillemede bulunduğu aktarıldı.