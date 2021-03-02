Rus silahlarını kötüleyen Paşinyan, Putin karşısında çark etti

Ermenistan’da Başbakan Nikol Paşinyan’ın Rus İskender füzelerinin Dağlık Karabağ savaşında yetersiz kaldığını belirten açıklamasından, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde geri adım attığı ve adeta özür dilediği ortaya çıktı. Paşinyan’ın açıklamasından hemen sonra Ermenistan ordusunun Paşinyan ve hükümeti istifaya çağıran muhtırası, pek çok yorumcu tarfından İskender füzelerine ilişkin açıklamasıyla ilişkilendiriliyordu. Muhtıranın hemen ardından Putin ile bir telefon görüşmesi yapan Paşinyan’ın, görüşmede füzelerle ilgili sözlerinden geri adım attığı ortaya çıktı.

RUS SİLAHLARINI ÖVDÜ

İkili arasındaki telefon görüşmesine dair Paşinyan’ın basın ofisi tarafından yapılan açıklamada “Mevcut şartlar ve veriler çerçevesinde Ermenistan Başbakanı durum hakkında doğru bilgilendirilmediği kanaati edindi. Başbakanın açıklaması, Ermenistan-Rusya askeri işbirliğinin kalitesi ve niteliği hakkında hiçbir unsur içermemektedir. Şüphe yok ki Rus silah sistemleri dünyanın en iyileri arasındadır. Ermenistan, Rusya ile askeri sanayi ve yüksek teknoloji alanındaki işbirliğini daha da derinleştirmeyi hedeflemektedir.” sözleriyle adeta Rusya’ya biat açıklaması yapıldı.

SARKİSYAN’A KARARNAMEYİ İMZALA ÇAĞRISI

Rusya karşısında günah çıkartan Paşinyan, içeride ise kendisine muhtıra veren Genelkurmay Başkanı’nın görevden alınmasında ısrarcı. Dün Paşinyan başkanlığında toplanan Güvenlik Konseyi’nin yayınladığı açıklamada, ordunun siyasete karışması kınandı ve Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan’ın Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan’ın görevden alınmasını talep eden kararnameyi imzalaması talep edildi.

HÜKÜMET BİNASI BASILDI

Öte yandan Paşinyan’ın istifasını talep eden bir grup muhalif, dün hükümet binasını bastı. Öğle saatlerinde yaklaşık 20 kişilik bir grup ana kapıdan hükümet binasına girdi. Megafonlarla içeriye giren grup, Paşinyan’ın istifa etmesi için sloganlar atarken hiçbir gösterici güvenlik bariyerini aşmadı. “Buraya hükümet binasını işgal etmeye gelmedik. Paşinyan’a istifa etmesi için sesimizi duyurmaya geldik ve geri dönüyoruz” diyen göstericiler, arbede yaşanmadan bina dışına çıktı.

Yenişafak

Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2021, 08:09