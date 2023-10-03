Ermenistan batı ile Rusya arasındaki tercihini yaptı

Ermenistan Parlamentosu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Rusya Devlet Başkanı Putin hakkında verilen yakalama kararını onayladı. Putin, ülkeye ayak basar basmaz tutuklanacak.

Ermenistan Parlamentosu, Rusya'nın ciddi uyarılarına rağmen Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) kuruluş belgesi olan Roma Statüsü'nü bugün onayladı. Oylamada 60 milletvekili "evet" oyu kullanırken, 14 milletvekili ise reddetti. Alınan kararla birlikte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in muhtemel bir Ermenistan ziyaretinde tutuklanması gerekecek.

RUSYA'DAN "DÜŞMANCA BİR HAREKET" TEPKİSİ

Rusya, Ermenistan'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne katılmasına öteden beri karşı çıkıyor. Ermenistan, UCM Roma Statüsü'nü onaylamaya hazırlanırken Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov söz konusu adıma "son derece düşmanca bir karar" diyerek tepki göstermişti.

Rusya ile Ermenistan arasındaki ilişkiler son dönemde gerginleşirken, Rusya Dışişleri Bakanlığı da son olarak "dost olmayan" adımlar attığı gerekçesiyle Ermenistan'a nota vermişti.

ANAYASA MAHKEMESİ STATÜYÜ AYKIRI BULMUŞTU

Ermenistan, Roma Statüsü'nü 1999'da imzalamasına rağmen Anayasa Mahkemesi, 2004'te aldığı karar uyarınca statüyü Ermenistan Anayasası'na aykırı bulmuştu.