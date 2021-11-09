Ermenistan bir türlü akıllanmıyor
Bir sene önce Karabağ savaşında Azerbaycan'ın kesin üstünlüğünü kabul edip ateşkes isteyen Ermenistan, ateşkes ihlallerinde bulunmaya devam ediyor. Ermenistan askerlerinin son olarak Kelbecer'deki Azerbaycan araçlarına ateş açtığı belirtildi.
Kafkaslar 09.11.2021, 19:28
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin, iki ülke sınırının Kelbecer istikametinde yol çalışması gerçekleştiren Azerbaycan ordusuna ait araçlara ateş açtığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kelbecer ilinin Yellice köyü istikametinde bulunan mevzilere yol yapımı gerçekleştiren araçların Basargeçer ilinin Yukarı Şorca köyündeki Ermenistan mevzilerinden ateş altına alındığı bildirildi.
Azerbaycan askerlerinin de misillemede bulunduğu ifade edildi.
Bölgedeki durumun, Azerbaycan birliklerinin kontrolünde olduğu vurgulanan açıklamada, Azerbaycan askerleri arasında can kaybı yaşanmadığı kaydedildi.
Kaynak: AA
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