Ermenistan'da diaspora krizi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın 9 Aralık'taki erken seçimlerin ardından Diaspora Bakanlığının kapatılabileceği ihtimaline yönelik açıklaması Ermeni diasporasının tepkisini çekti.

Paşinyan, bakanlık sayısının düşürülmesini planladıklarını belirterek, "Yeni hükümet yapısında muhtemelen Diaspora Bakanlığı olmayacak. Şu anda tartışma aşamasındayız. En önemli görevimiz, diaspora ile ilişkiler de dahil daha etkili bir yönetim düzeyi sağlamak. Bu durum diaspora ile bağlarımızı etkili hale getiremeyeceğimiz anlamına gelmez." demişti.

Bu açıklamanın ardından başkent Erivan'da ve yurt dışında yaşayan diaspora tarafından protestolar düzenlendi. Farklı kaynaklarda çıkan haberlere göre, diaspora bakanlığı çalışanları kararı Erivan'da protesto ederek, Diaspora Bakanlığının tüm görevlerini yerine getirdiğini belirtti.

Arjantin diasporası tepkili

Arjantin'deki Ermeni diasporası da Paşinyan'ın bu kararını tepkiyle karşıladı. Prensa Armenia'nın haberine göre, Arjantin diasporası olaylarla ilgili endişelerini ileterek, "Devlet kararlarına müdahale etme hakkımız olmamasına rağmen, Arjantin Ermeni cemaati bu duruma kayıtsız kalamaz." ifadelerini kullandı.

ABD, Lübnan ve Türkiye'deki Ermeni gazetelerinden tpeki

AGOS gazetesinin haberinde, Paşinyan'ın bu açıklamasının Ermeni diasporasının tepkisine neden olduğu ve bu tepkinin sosyal medya üzerinden dile getirildiğinin altı çizildi. Ermenistan Devrimci Federasyonuna (Taşnaksutyun) yakın Lübnan'daki Aztag gazetesinin genel yayın editörü Şahan Kandaharyan ile ABD'deki Asbarez gazetesi editörü Vaçe Brudyan'ın "kararın acele alındığı" görüşünde oldukları ifade edildi. Kandaharyan'ın "Bu karar diaspora ve yurt dışında yaşayan Ermenistanlılar ile yapılacak toplantılar sonucunda verilmeliydi. Uzmanların fikri alınmalıydı" ifadelerini kullandığı belirtildi. Brudyan'ın ise "Bakanlık iyi çalıştı mı, çalışmadı mı? Bu başka bir konu ama varlığı Ermenistan'ın genel olarak Ermeniler ile ilgili bir siyaseti olduğunun kanıtıydı. Bu bakanlık açıp kapatılacak bir şirket değil." diye konuştu.

Katolikos Aram ve gazetecilerden Paşinyan'a mektup

Kilikya Büyük Evi'nin Katolikosu I. Aram, Başbakan Paşinyan'a Diaspora Bakanlığı tartışmaları üzerine bir mektup yayımladı. Mektupta, Diaspora Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar övülerek, "Diasporanın bir Diaspora Bakanlığına ihtiyacı var" ifadeleri yer aldı.

Paşinyan'ın Diaspora Bakanlığı açıklamalarına tepki gösteren diasporadaki Ermeni gazeteciler de "Başbakan Nikol Paşinyan'a Açık Mektup" başlığıyla mektup yayımlayarak karara tepki gösterdi. Gazetecilerin ortak imzasıyla yayımlanan mektupta, Diaspora Bakanlığının kapanma ihtimalinin Ermeni toplumunun her kesimi gibi gazetecileri de şok ettiği belirtildi.

"Diaspora liderlere baskı aracı idi"

Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) Kıdemli Analisti Aslan Yavuz Şir, Paşinyan'ın diasporaya karşı tutumunun onu diğer liderlerden farklı kıldığını, diasporanın geçmişten bu yana Ermenistan'da liderlere baskı aracı olarak kullanıldığını hatırlattı.

Diaspora Bakanlığının 2008'de kurulduğunu hatırlatan Şir, "Bakanlığın kurulması, diasporadaki Ermenileri daha etkin hale getirdi. Diaspora Bakanlığı, Ermenistan'ın daha bağımsız ve güçlü ülke olmasına değil, bağımlı bir ülke olmasına hizmet etmiştir. Paşinyan'ın halktan aldığı büyük destekle eski sistem partilerinin neredeyse hepsini parlamentonun dışına atabilmesi diasporada büyük kriz yarattı." dedi.

Kaynak: Yeni Şafak

Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2019, 07:31