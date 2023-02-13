Ermenistan'da eski Savunma Bakanı Seyran Ohanyan hakkında soruşturma

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, Ermenistan Başsavcılığı, "Ermenistan" Grubu milletvekillerinden Ohanyan ve Armen Çarçyan hakkında soruşturma başlattı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Ohanyan'ın savunma bakanlığı döneminde görevini kötüye kullanarak büyük miktarlarda harcama yaptığı, kişisel ve mensubu olduğu grubun çıkarları için konumunu istismar ettiği ve bu şekilde büyük miktarlarda kamu zararına yol açtığı belirtildi.

Çarçyan ise Adli Tıp Komisyonu üyeliği esnasında 17-31 Temmuz 2016'da Erebuni'de bir karakolun basılarak içerideki polislerin rehin alındığı olayda, polis barikatını aşarak suçlulara yiyecek götüren ve bu nedenle "ekmek götüren" şeklinde anılan Artur Sargsyan'a karşı yürütülen davada, sahte doktor raporu düzenlemekle suçlandı.

Ermenistan Başsavcılığının başvurusu üzerine, Ermenistan Ulusal Meclisinde 8 Şubat'ta yapılan oylamada, Ohanyan ve Çarçyan'ın dokunulmazlıkları kaldırılarak soruşturma izni verilmişti.