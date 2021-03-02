Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, kararnameyi yine imzalamadı

Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, genelkurmay başkanının görevden alınmasına ilişkin kararnameyi yine imzalamadı. Ermenistan Anayasası'na göre kararname 4 Mart'ta otomatik olarak devreye girebilir.