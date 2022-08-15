Ermenistan'daki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya çıktı

Armenpress’in haberine göre, Ermenistan Acil Durumlar Bakanlığı, dünkü patlamada 6 kişinin öldüğünü, 60'tan fazla kişinin yaralandığını, 18 kişinin ise arandığını belirtti.

Bakanlık, hayatını kaybeden 6 kişiden 1'inin kimliğinin henüz belirlenemediğini aktardı.

İtfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin, olay yerinde çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Surmalu alışveriş merkezinde yaşanan şiddetli patlamanın ardından yangın çıkmış, enkaz altında kalanlar olduğu bildirilmişti.

Alışveriş merkezi, Erivan kent merkezinin yaklaşık 2 kilometre uzağında bulunuyor.