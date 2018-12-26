Ermenistan'daki Suriyeli göçmenler isyan etti

Ermenistan'a iltica eden Suriyeli ermeniler Diaspora bakanlığının tasfiyesi yüzünden mağdur durumda kaldıklarını söyledi.

Ermenistan'a yerleşen15-20 bin civarındaki Suriyeli ermeni hükümet binası önünde eylem yaptı. Göstericiler, “Ermenistan'da yaşayan Suriye ermenileri olarak bir problemimiz olursa kime müracaat edeceğiz? 15-20 bin Suriye ermenisi Ermenistan'a yerleşti ancak bir çok problemimiz var" dedi.

Suriye ermenileri yaptıkları açıklamada, "Diaspora bankanlığının kapatılması komşu ülkelerde meskun olan ermenileri de ümitsiz hale getirdi. Diğer ülkelerde kalan Ermenilerle ilgili bir sorun olursa Ermenistan'a nasıl gelecekler" dedi.

Ermenistan'daki ekonomik krizin devam ettiğine dikkat çeken göstericiler yaşadıkları yerde sorun yaşayan ermenilerin Ermenistan'a gelmek konusunda sorunlar yaşayacağına dikkat çekti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net