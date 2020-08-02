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Ermenistan'dan Türkiye'ye Güney Kafkasya suçlaması

Ermenistan'da yayın yapan Shant TV'ye konuşan Mnatsakanyan, Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan gelişmeleri yorumlarken, Türkiye'nin kardeş ülkeye desteğini ve attığı adımları "yıkıcı ve istikrarlaştırıcı" olarak tanımladı.

Ermenistan'dan Türkiye'ye Güney Kafkasya suçlaması

Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da yaptığı gibi Güney Kafkasya bölgesini istikrarsızlaştırmaya çalıştığını öne sürecek kadar ileri gitti. Mnatsakanyan, Ankara'nın bu bölgelerdeki politikalarını "yıkıcı ve istikrarlaştırıcı" olarak tanımladı.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'daki politikalarında da benzer bir siyaset izlediğini ve bunu Güney Kafkasya'ya taşımaya çalıştığını söyleyecek kadar ileri giden Bakan Mnatsakanyan, küstah sözlerini şöyle sürdürdü: "12 Temmuz'dan bu yana (Ermenistan-Azerbaycan çatışmasının başladığı tarih) olan bu! Bu bizim için kabul edilemez. Karşı koymaya çalışacağız. Ulusal ve uluslararası tüm çalışma biçimlerimizi aktive ederek elimizden gelen tüm araçları kullanıyoruz."

KAYNAK: HABER7

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