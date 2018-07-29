Ermenistan'dan Türkiye'ye ön koşulsuz çağrı

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Katar merkezli El Cezire televizyonuna bir mülakat veren Nikol Paşinyan, "Türkiye, Ermenistan ile sınırlarını kapatan taraf. Sınırın Ermenistan tarafı daima açık. Ermenistan, Türkiye'yle ön koşulsuz olarak diplomatik ilişkiler kurmaya hazır" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında 90'lardan bu yana sorun haline gelen Dağlık-Karabağ konusunda da çözüm istediklerini belirten Paşinyan, "Bu sorunu barışçı yollarla çözmek için gerçek bir arzumuz var. Müzakereler için hazırız. Ancak sindirme atmosferinde bir şey yapmayacağımız konusunda ısrar etmek istiyorum. Barış atmosferi yaratmak önemli." ifadelerini kullandı.