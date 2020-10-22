Ermenistan, Gabala, Kurdamir ve Siyazan'a altı füze fırlattı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, sabah saatlerinde Ermenistan topraklarından Azerbaycan'a balistik füzeler ateşlendiğini duyurdu.

22 Ekim sabahı Ermenistan'ın operasyonel-taktik füze kompleksinden Azerbaycan topraklarından balistik füzeler atıldı.

Açıklama Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

"Düşman saat 07: 00'de Siyazan bölgesi yönüne üç füze, 09: 00'da Gabala bölgesi yönünde iki, Kurdamir bölgesi yönünde bir füze ateşledi.

Ermeni silahlı kuvvetlerinin hedefi sivil nüfus ve sivil altyapıydı.

Düşmanın füze saldırısı sonucu can kaybı olmadı."

Kaynak: Oxu