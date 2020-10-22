banner15

Ermenistan, Gabala, Kurdamir ve Siyazan'a altı füze fırlattı

22 Ekim sabahı Ermenistan'ın operasyonel-taktik füze kompleksinden Azerbaycan topraklarından balistik füzeler atıldı.

Ermenistan, Gabala, Kurdamir ve Siyazan'a altı füze fırlattı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, sabah saatlerinde Ermenistan topraklarından Azerbaycan'a balistik füzeler ateşlendiğini duyurdu.

22 Ekim sabahı Ermenistan'ın operasyonel-taktik füze kompleksinden Azerbaycan topraklarından balistik füzeler atıldı.

Açıklama Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

"Düşman saat 07: 00'de Siyazan bölgesi yönüne üç füze, 09: 00'da Gabala bölgesi yönünde iki, Kurdamir bölgesi yönünde bir füze ateşledi.

Ermeni silahlı kuvvetlerinin hedefi sivil nüfus ve sivil altyapıydı.

Düşmanın füze saldırısı sonucu can kaybı olmadı."

Kaynak: Oxu

YORUM EKLE
Gönder

banner39

banner50

banner47

banner48