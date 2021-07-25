Ermenistan gerginlik siyasetinden vazgeçmiyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin iki ülke sınırının Kelbecer istikametindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Ermenistan ateşkesi yine ihlal etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, yerel saatle 15.30 sıralarında Azerbaycan’ın Kelbecer’deki birliklerine keskin nişancı ve makineli tüfeklerle ateş açıldı.

Azerbaycan askerlerinden ölen veya yaralanan olmadı. Azerbaycan birlikleri, saldırıya misilleme ateşiyle cevap verdi.

1 Azerbaycan askeri şehit olmuştu

Geçtiğimiz cuma günü, Ermenistan ordusunun açtığı ateş sonucu 1 Azerbaycan askeri şehit olmuştu.

Ankara'dan tepki: Ermenistan’ın barışını tehlikeye atmasına müsaade edilmeyecek

Ankara, Ermenistan ordusunun saldırılarına tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kelbecer’de bir Azerbaycan askerinin şehit olduğu saldırı için "en kuvvetli şekilde lanetliyoruz" ifadesini kullandı:

"Ermenistan saldırgan politikalarına devam ediyor. Bu bölge barışı için tehdittir. Bu saldırgan politikalardan Ermenistan kadar, Ermenistan’ı cesaretlendirenler de sorumludur. Ermenistan bu saldırgan politikalarla hiçbir şey elde edemez. Ermenistan kendisini teşvik edenlere aldanmasın. Bu saldırıları teşvik edenler, Ermenistan’a gereken cevaplar verildiği zaman asla Ermenistan’ın yanında durmazlar. Ermenistan bu mütecaviz politikalarla kendisini daha zor durumlara sokacaktır. Cumhurbaşkanımız bölge ülkeleriyle kurulacak mekanizmanın önemine dikkat çekti. Ermenistan’ın saldırganlıktan vazgeçmesi halinde bu mekanizmaya dahil olması gerektiğini söyledi. Ermenistan bu tarihi fırsatı heba etmemelidir. Ermenistan, Cumhurbaşkanımızın ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sn Aliyev’in mesajlarını iyi anlamalıdır. Aksi halde yeni sorunlarla yüzleşecektir. Ermenistan’ın bölge barışını tehlikeye atmasına müsaade edilmeyecektir."

Güvenlik kaynakları da Ermenistan'ın ihlalleriyle ilgili açıklama yaptı. Ermenistan'ın saldırılarının arkasında başka ülkelerin desteği olduğuna dikkat çekildi. Ermenistan'ın, uzlaşmaz ve gerilimi tırmandırıcı politikalarına geri dönmeye başladığı belirtildi.

Ermenistan ordusu hezimete uğradı

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül 2020'de başlattığı operasyonda 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köy kurtarılmış, bunun üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş ve işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı.

Ermenistan ordusu, 20 Kasım 2020'de Ağdam'dan, 25 Kasım 2020'de Kelbecer'den ve 1 Aralık 2020'de Laçın'dan çekilmişti.