Ermenistan için savaşan teröristlerin listesi ele geçirildi

İşgalci Ermenistan inkar etse de Azerbaycan'a karşı savaşmaları için Suriye ve Irak'tan getirilen PKK'lı teröristlerin Karabağ'a yerleştirdiği uzun zamandır biliniyor.

Bölgede PKK'lı teröristlerin olduğu bir çok video ile kanıtlamışken bugün de Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev PKK'lı teröristlerin bölgedeki varlığını ispatlayan Ermenistan İstihbaratına ait olduğu iddia edilen bir belgeyi paylaştı.

Belgede Ermenistan tarafında savaşa katılan bölgeye dışarıdan getirilen milislerin isimleri bulunuyor.

Ermenistan Ulusal Güvenlik Teşkilatı'nın kurtarılan Zangilan bölgesinde kullandığı binanın denetimi sırasında bazı belgesel malzemeler bulundu.

Bu materyallerin analizi sırasında aralarında Suriye vatandaşlarının bir listesi ve pasaport fotokopilerinin bulunduğu tespit edildi. 60 Suriyeli Ermeni’nin (toplam 19 aile), işgal altındaki topraklarda Ermenistan'ın yürüttüğü yasadışı yerleşim sürecinde Zangilan bölgesine yerleştirildiği öğrenildi.

Ayrıca, Suriye vatandaşı Baazo Hraj Sepob (pasaport: 015-11-L021693), Suriye, Haseke bölgesinde ikamet eden, 2 .05.1964 doğumlu, İskenderiye Hartion Avadis (Suriye vatandaşı, Halep ikametgahı, Suriye), 12.11.1969 (Pasaport: 004-11-L128622) ve 01.01.1962 tarihinde Suriye'de doğan Ermeni vatandaşı Kirakos Babkin (pasaport: AM 0709227) adına düzenlenen pasaportların fotokopileri de bulundu. Bu doğrultuda arama çalışmaları devam ediyor.

KAYNAK: HABER7

